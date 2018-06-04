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الكهرباء تطالب المحافظات بالالتزام بحصصها المقررة
2018/06/04 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبت وزارة الكهرباء،اليوم الاثنين،مجالس المحافظات بالالتزام بحصصها من اجل ضمان توزيع عادل للطاقة الكهربائية.

واكد وزير الكهرباء في كلمة خلال اجتماعه مع الملاك المتقدم في الوزارة وتابعتها وكالة الانباء العراقية(واع)على  “ضرورة التزام المحافظات بحصصها المقررة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتوزيع عادل للطاقة”،مشيرا الى “مساعي الوزارة لزيادة الطاقة المجهزة الى العاصمة بغداد لأكثر من (٤٠٠٠) ميكاواط […]

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