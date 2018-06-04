سائرون: وصلنا لمرحلة النضج مع الحكمة والنصر لتشكل الكتلة الأكبر

2018/06/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وعضو تحالف سائرون رائد فهمي ، الاثنين ، أن التفاهمات السياسية بين تحالفه الذي يحضى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم وصلت الى مرحلة النضج وستعلن تشكيل الكتلة الأكبر في الأيام المقبلة.

وقال فهمي في تصريح لـ / المعلومة/ ، إن “تطابق وجهات النظر في المنهج السياسي بين سائرون والنصر والحكمة وصل الى غاية النضج لإعلان التحالف وتشكيل الكتلة الأكبر والذهاب الى تشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا “هنالك إطراف سياسية أخرى مستمرة بالحوار مع سائرون للدخول بتحالف موحد”.

واضاف إن “الأيام المقبلة ستشهد إعلان التحالف بين سائرون والنصر والحكمة و كتل أخرى مشاركة في التنافس الانتخابي”.

وكشفت كتلة الأحرار النيابية، اليوم الاثنين، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصل الى تفاهمات نهائية مع القوى الفائزة، فيما أشارت الى إن إعلان الكتلة الأكبر سيكون مفاجأة للجميع.

وكان المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعفر الموسوي، قد كشف، امس الاحد، عن وجود مفاوضات مستمرة بين تحالف سائرون مع الكتل السياسية الاخرى، مبينًا ان الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان ستكون حاسمة بهذا الخصوص.



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