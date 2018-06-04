اعتقال ثلاثة سوريين في مطار بغداد

2018/06/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية الاثنين اعتقال ثلاثة مسافرين سوريين في مطار بغداد كانوا يرومون السفر إلى المانيا بجوازات سفر مزورة.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان إنه تم اعتقال ثلاثة مسافرين يحملون الجنسية السورية كانوا يرومون السفر إلى فرانكفورت بجوازات سفر ألمانية مزورة تم اكتشافها من قبل مركز اقامة وجوازات مطار بغداد الدولي.

وتم إحالة المسافرين الثلاثة إلى مركز شرطة المطار بحسب البيان.

ويحاول الكثير من السوريين الفرار الى اوروبا بطرق غير قانونية واخرى محفوفة بالمخاطر هربا من جحيم الصراع المستمر منذ عام 2011.

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