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بالفيديو: محصول الرقي يكبّد المزارعين خسائر فادحة
2018/06/04 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناحية العظيم والتي تعد من اهم مناطق البلاد في زراعة وتسويق الرقي، باتت تعاني من خسائر فادحة لمزارعيها في ظلّ تدني اسعار المحصول وزيادة اجور الجباية المفروضة فضلا عن عوامل اخرى.زراعة ديالى عزت تلك الخسائر في محصول الرقي الى الاستيراد العشوائي من دول الجوار، مشددة على ضرورة حماية المحاصيل الزراعية الوطنية في ظل توفير حاجة المزارعين من الاسمدة والمبيدات الزراعية.

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