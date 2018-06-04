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القبض على أحد قيادات داعش ينتمي لـ “ولاية جنوب الموصل”
2018/06/04 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوة امنية , اليوم الاثنين, القاء  القبض على أحد قيادات عصابات داعش الارهابية ينتمي لما يسمى بـ”ولاية جنوب الموصل”.

و ذكر المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحفي تلقت وكالة انباء الطلبة نسخة منه , ان” مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قيادة […]

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