2018/06/04 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة امنية , اليوم الاثنين, القاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الارهابية ينتمي لما يسمى بـ”ولاية جنوب الموصل”.و ذكر المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحفي تلقت وكالة انباء الطلبة نسخة منه , ان” مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد قيادات داعش ينتمي لـ “ولاية جنوب الموصل”) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد قيادات داعش ينتمي لـ “ولاية جنوب الموصل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).