بالفيديو... مغامر يركب أمواج البحر بطريقة غريبة!

2018/06/04 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح شاب كندي مغامر في ركوب الأمواج بواسطة طاولة مقلوبة رأسا على عقب.حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للشاب، تم تصوير في بحيرة وايت بير الكندية، وهو يمتطى الطاولة ويستخدمها ذهابا وإيابا أعلى الأمواج وكأنها لوح ركوب الأمواج.انتهى

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