تيار الكفاح العمالى - مصر - حراك نقابى.مصر. دار الخدمات النقابيه الصحفى تعقد مؤتمرها امس بالقاهره ” حول انتخابات اللجان النقابية” وتدعو الى تدشين حملة (نقابات أونطة

2018/06/04 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .عقدت دار الخدمات بمقرها العام بالقاهره , مؤتمرها الصحفى قبل افطار أمس الاحد 3 يونيه لرصد وقائع ماجرى فى الانتخابات النقابيه العماليه بالمحافظات ,و دعا المنسق العام لدار الخدمات النقابيةكمال عباس فى كلمته الافتتاحيه: العمال الذين أهدرت أصواتهم وحرموا حق اختيار ممثليهم بسبب التجاوزات التي جرت خلال الانتخابات العمالية الأخيرة بالانسحاب من نقاباتهم ووقف دفع اشتراكاتهم وتأسيس نقابات بديلة ..وأطلق ع......

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