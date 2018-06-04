الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام ايران بتعهداتها النووية

2018/06/04 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح أمانو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في فيينا إن "الوكالة ليس لديها اي قلق حول تطبيق ايران للبرنامج النووي وان طهران طبقت جميع التزاماتها "، لافتا الى ان "الوكالة الذرية هي المرجع الوحيُ للتحقق من التزام ايران بتعهداتها في الاتفاق النووي". واضاف اَنه "سيطلع مجلس حكام الوكالة على تفاصيل تطبيق الجانب الايراني لتعهداته".وكان امانو اشار قبيل بدء اجتماعِ حكام الوكالة الى اَن فرق الوكالة تمكنت من الوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج لزيارتها في ايران بموجب الاتفاق النووي.وقال إن "التعاون في الوقت المناسب وبشكل فعال من قبل ايران عبر إفساح المجال لعمليات التفتيش سيسهل التطبيق ويعزز الثقة". انتهى .ص .

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