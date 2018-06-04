2018/06/04 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قزرقرط جدي، سم سقطلي بيبيتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي: هؤلاء المساكين تفكيرهم محصور بالعراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي: هؤلاء المساكين تفكيرهم محصور بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).