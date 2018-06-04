ترامب قد يسامح نفسه

2018/06/04 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس يملك، على الأرجح، سلطة إصدار عفو عن نفسه، لكنه لا ينوي فعل ذلك.

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