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ترامب قد يسامح نفسه
2018/06/04 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس يملك، على الأرجح، سلطة إصدار عفو عن نفسه، لكنه لا ينوي فعل ذلك.

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