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نائب يدعو المرشحين الفائزين عن نينوى لتشكيل وفد “موحد” للتفاوض في بغداد
2018/06/04 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري،الاثنين، المرشحين الفائزين من المحافظة الى التفاوض مع الكتل الفائزة في بغداد “بوفد موحد يحمل برنامج يخدم المحافظة”، فيما شدد على ضرورة توحيد اصوات الفائزين لضمان “عدم تكرار الاخطاء السابقة”.

وقال الشمري في حديث صحفي، إن “هاجس الكتل السياسية اليوم هو التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة والحصول على المناصب والمكاسب”، […]

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