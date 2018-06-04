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اعتقال 30 مطلوباً بتهم جنائية ومخالفات قانونية في بابل
2018/06/04 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   الرشيد نيوز/ بابل اعلنت  قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية اعتقلت 30 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعمليات متفرقة في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العقيد، عادل العناوي الحسيني، إن “المفارز الامنية التابعة لقيادة شرطة بابل، واستناداً الى اوامر قضائية، نفذت عمليات دهم وبحث […]

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