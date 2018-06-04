2018/06/04 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بابل اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية اعتقلت 30 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعمليات متفرقة في مناطق مختلفة من المحافظة.وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العقيد، عادل العناوي الحسيني، إن “المفارز الامنية التابعة لقيادة شرطة بابل، واستناداً الى اوامر قضائية، نفذت عمليات دهم وبحث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 30 مطلوباً بتهم جنائية ومخالفات قانونية في بابل) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 30 مطلوباً بتهم جنائية ومخالفات قانونية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).