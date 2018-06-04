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قيادة شرطة نينوى: اعتقال 5 دواعش بأيمن الموصل | موازين نيوز

الاثنين 20/09/1439 هـ - الموافق 04/06/2018 م ، الساعة 05:24 مساءً (بغداد)، 02:24 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-04 الساعة 16:59 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، الإثنين، اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وقال قائد شرطة نينوى، العميد الركن حمد نامس الجبوري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية ألقى القبض على خمسة من عناصر داعش الارهابية الصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب".وأضاف الجبوري، أن "الدواعش تم القبض عليهم في مناطق تل الرمان والمأمون والزنجيلي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".هذا وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، صباح اليوم الاثنين، القاء القبض على احد عناصر داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.انتهى29/6ن

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