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الجيش العراقي ينشر المدفعية على الحدود السورية
2018/06/04 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عزز الجيش العراقي، اليوم الاثنين، القطعات العسكرية بمدفعية وقوات اضافية عند الحدود مع سوريا.

وقال قائد عمليات نينوى نجم الجبوري ان "القيادة عززت وفق اتفاق مع السلطة الاتحادية قطعات الجيش عند الحدود العراقية السورية في نينوى".واضاف الجبوري "اننا عززنا المناطق الحدودية بمدفعية ولواء 37 الالي".

وبين ان "الاسباب تأتي لمنع تسلل الارهابيين الدواعش من سوريا الى العراق".

يشار الى ان القوات الامنية تقوم، بشكل يومي، بحملات تطهير وعمليات دهم وتفتيش في المناطق المحررة من داعش والمناطق الحدودية بغية التخلص من خلايا داعش الارهابي ومنع تسللهم الى العراق.

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