2018/06/04 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت لجنة وزارة معنية بالنظر بطعون قانون مصادرة اموال النظام السابق، اليوم الاثنين، فتح باب الطعون بالقرار لغاية 18 أيلول المقبل.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (72) لسنة 2017 تدعو المشمولين لتقديم اعتراضاتهم الى اللّجنة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: من حق المشمولين بـ”مصادرة اموال النظام السابق” الاعتراض) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: من حق المشمولين بـ”مصادرة اموال النظام السابق” الاعتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).