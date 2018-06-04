بغياب الديمقراطي والاتحاد..أربعة أحزاب كردية تحط رحالها في بغداد

2018/06/04 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشف النائب عن حركة التغيير النيابية هوشيار عبد الله ، الاثنين ، عن وصول وفد كردي مكون من أربعة أحزاب الى العاصمة بغداد لمناقشة الطعون في نتائج الانتخابات.

وقال عبد الله في تصريح لـ/ المعلومة / ، إن “الوفد الكردي ضم الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحركة التغيير وتحالف برهم صالح دون حضور الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد”، لافتا الى إن “المهام الرئيسة للوفد النظر بقضية الطعون المقدمة من قبل الأحزاب الكردية الأربعة بشأن التزوير الانتخابي الذي شهدته العملية الانتخابية في البلاد”.

واضاف إن “اللقاءات السياسية التي ستجرى مع الوفد الكردي ستناقش عملية التزوير الانتخابي وقضية الطعون فقط ولا يوجد إي تفاهم للدخول في تحالف مع إي جهة سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة”, مبينا إن “حركة التغيير ستكون الأقرب الى مقاطعة العملية السياسية في حال عدم محاسبة المزورين أو الأخذ بالطعون المقدمة من قبلها”.

وكانت حركة التغيير النيابية قد هددت ،في وقت سابق ، بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم اتخاذ إجراءات فعلية بشأن تزوير الانتخابات النيابية في إقليم كردستان.انتهى 25 ت

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