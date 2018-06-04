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النفط توقع 3 عقود مع شركتين صينيتين لتطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية | موازين نيوز

الاثنين 20/09/1439 هـ - الموافق 04/06/2018 م ، الساعة 05:32 مساءً (بغداد)، 02:32 PM (غرينتش)

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اقتصاد

منذ 2018-06-04 الساعة 16:57 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزوقعت وزارة النفط، الإثنين، ثلاث عقود جديدة لتطوير وتأهيل الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الحدودية مع شركتين صينيتين.وقال وزير النفط، جبار علي اللعيبي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "الوزارة وقعت اليوم ثلاث عقود مع شركتين صينيتين وبالأمس وقعت ثلاث عقود اخرى مع شركة اماراتية، ولدينا خططاً طموحة لتطوير هذه الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية"، لافتاً إلى ان "الوزارة ستعمل على تطوير المتبقي من الحقول الحدودية والبالغ عددها خمسة في القريب العاجل".وأضاف اللعيبي، أنه "من المؤمل ان يصل معدل الانتاج من الحقول الستة الى 500 الف برميل باليوم في المستقبل"، مبيناً أن "الوزارة تأمل من الشركات الموقعة على العقود الستة ان تضع الخطط اللازمة لتطوير وزيادة معدلات الانتاج وفق المدد الزمنية المحددة في العقود المبرمة، فضلا عن قيام الشركات بتنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية، والاعتماد على تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 95%".وأوضح، أن "هذه العقود لا تتضارب مع عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار بشان الحقول الحدودية المشتركة".من جهته، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبدالمهدي العميدي، ان "الوزارة وقعت مع شركة (GEO – JADE) الصينية عقدين لتطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية والحقول في (نفط خانة) بمحافظة ديالى و (الحويزة) في محافظة ميسان ، بالاضافة الى توقيع عقد مع شركة (UEG) الصينية لتطوير الرقعة الاستكشافية حقول (السندباد) في محافظة البصرة".وأشار، العميدي، الى ان "الوزارة ستقوم بإرسال العقود الستة الموقعة مع الشركات الاسبوع القادم الى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة".فيما عبر، ممثل عن شركة (GEO – JADE) الصينية، هنري سو، عن "سعادة شركته بالعمل مع وزارة النفط لاول مرة ، وانها ستبذل جهودا كبيرة للالتزام ببنود العقد وتنفيذها بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين".وقال الممثل عن شركة (UEG)، شانك وي، "نحن سعداء لتوقيع العقد ، وان شركته تسعى لتطوير علاقات العمل مع الوزارة في مجالات جديدة".وحضر حفل التوقيع السادة وكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والتصفية والتوزيع وعدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة ومكتب المفتش العام ووسائل الاعلام.انتهى29/6ن

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