2018/06/04 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع بنك استثماري أن يكسر الدولار الأمريكي حاجز الـ110 ين ياباني، مع الأداء الإيجابي للعملة الخضراء والتطورات الاقتصادية في اليابان.

وأرجع بنك الاستثمار "إي.إن.جي" في مذكرة تحليلة حول أداء الين، توقعاته إلى الزيادة المحتملة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتدعم النتائج الإيجابية لتقرير التوظيف في الولايات المتحدة عن شهر مايو والذي يجب أن يتبعه أداء قوي لمؤشر "آي.إس.إم" غير التصنيعي، التكهنات المتعلقة بزيادة العوائد على الديون الحكومية الأمريكية وهو ما سوف يلقي بظلاله إيجابياً على قيمة الدولار مقابل الين.

وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف 223 ألف وظيفة إلى سوق العمل بالولايات المتحدة خلال شهر مايو مقابل التوقعات البالغة 189 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 18 عاماً.

وبحلول الساعة 1:46 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 109.58 ين.

كما أشار البنك الاستثماري إلى خطر الحرب التجارية العالمية في الوقت الحالي.

وكانت المخاوف التجارية أثيرت من جديد عقب إنهاء الولايات المتحدة فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة لحلفاؤها التجاريين الرئيسين.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات اقتصادية تتعلق بمؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة لشهر مايو والمزمع صدوره غداً الثلاثاء.

كما ينظر المستثمرون إلى القراءة النهائية لبيانات النمو الاقتصادي في اليابان والمقرر الإعلان عنها يوم الجمعة المقبل والتي من المحتمل أن تظهر تحسناً عن التقديرات السلبية السابقة، لكن قد تكون هذه البيانات ذات تأثير محدود على العملة المحلية لليابان.

وكانت البيانات الأولية قد أظهرت انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2015.

وأوضح بنك "إي.إن.جي" أن قرار بنك اليابان بشأن خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية كان محتمل الحدوث كاستجابة لعوائد الديون المنخفضة وليس مؤشراً على التحول في السياسية النقدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك استثماري يتوقع تجاوز الدولار الأمريكي لمستوى 110 ين ياباني) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك استثماري يتوقع تجاوز الدولار الأمريكي لمستوى 110 ين ياباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).