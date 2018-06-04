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القبض على (12) مطلوبا في ديالى
2018/06/04 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع اعلنت شرطة ديالى ،اليوم الاثنين، القاء القبض على (12) مطلوب على قضايا أرهابية وجنائية متعددة في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد غالب عطية في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية )واع) نسخة منه، أن شرطة المحافظة القت القبض على (12) مطلوب على قضايا أرهابية وجنائية متعددة في عدة مناطق […]

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