أطفال مصر في تركيا بدعوة روسية

2018/06/04 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر صباح يوم غد الثلاثاء، وفد أطفال مصر إلى تركيا للمشاركة في المعسكر الدولي التعليمي والفني الذي تنظمه وكالة "روس أتوم" الروسية، في منتجع "جونيوك" بمدينة أنطاليا في تركيا، وقد سبق أن نظمته روسيا في بلغاريا وتايلاند والمجر وفنلندا.

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