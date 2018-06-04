بالفديو: اليمنيون يكبدون قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي

2018/06/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي, حيث وزع الإعلام الحربي ، مشاهد لخسائر كبيرة تكبدتها قوات التحالف السعودي في جبهة الحديدة.

وأظهرت المشاهد استهداف المقاتلين مدرعة إماراتية بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل من كان عليها. كما وثقت المشاهد حرق مقاتلو الجيش واللجان الشعبية طاقما عسكريا تابعا لقوات التحالف تم إعطابه في المواجهات، في حين أعلن الجيش عن إبادة كتيبة كاملة لقوى التحالف بكامل عديدها وعتادها.انتهى .



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