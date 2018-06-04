الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفديو: اليمنيون يكبدون قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي
2018/06/04 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي, حيث وزع الإعلام الحربي ، مشاهد لخسائر كبيرة تكبدتها قوات التحالف السعودي في جبهة الحديدة.

وأظهرت المشاهد استهداف المقاتلين مدرعة إماراتية بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل من كان عليها. كما وثقت المشاهد حرق مقاتلو الجيش واللجان الشعبية طاقما عسكريا تابعا لقوات التحالف تم إعطابه في المواجهات، في حين أعلن الجيش عن إبادة كتيبة كاملة لقوى التحالف بكامل عديدها وعتادها.انتهى .

ص .

ع  

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو: اليمنيون يكبدون قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو: اليمنيون يكبدون قوات التحالف السعودي خسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لوفرين: صلاح سيقود مصر في كأس العالم
⋙ سيرينا تعلن انسحابها من مواجهة شارابوفا بسبب الإصابة
⋙ محمد صلاح ضمن تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم رغم الإصابة
⋙ حقيقة ترك زيدان أموال ضخمة لدى ريال مدريد …كل مايقال بعيدا عن الصحة !
⋙ مدرب وطني الطائرة يستدعي 21 لاعباً استعداداً للاستحقاق الآسيوي والعربي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. الديوانية تودع رز العنبر الى اجل غير معلوم!!
⋙ بالفيديو... مغامر يركب أمواج البحر بطريقة غريبة!
⋙ بالصور.. لوحات فنية مميزة على جدران مرقد أمير المؤمنين {ع} بذكرى استشهاده
الأكثر شيوعا