2018/06/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المركزي العراقي يعلن إنطلاق مجلس المدفوعات الوطني

04/06/2018 17:44:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ك .م

اعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن إنطلاق مجلس المدفوعات الوطني.

وذكر بيان للبنك تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "محافظ البنك المركزي العراقي ترأس الاجتماع الاول لمجلس المدفوعات الوطني الذي يضم في عضويته البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وشركات الدفع الالكتروني وممثلين عن الاجهزة الامنية وسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الاعلام والاتصال ووزارة المالية".

وأضاف البنك، أنه "تم استضافة ممثل من البنك الدولي في الاجتماع والذي بين أن مجلس المدفوعات الوطني خطوة متقدمة، خاصة وان هناك 40% من البنوك المركزية في العالم قد أسست مجالس للمدفوعات في دولها"، متوقعا أن "يساهم خلال مشاركاته الدولية بدعم انظمة المدفوعات في العراق".

وتابع البنك في بيانه، أن "اعضاء المجلس باركوا انطلاق اعماله، متوقعين ان يسهم في دعم مشاريع الدفع الالكتروني من خلال رسم ستراتيجية وطنية للمدفوعات وتذليل العقبات التي تواجه عمل المستفيدين من هذه الانظمة".

من جهته، أكد محافظ البنك علي محسن اسماعيل في افتتاح مجلس المدعوعات، بحسب البيان، "على أهمية هذا المجلس لبناء علاقة وطيدة بين اصحاب المصلحة مع القطاع المالي والمصرفي"، لافتا الى أن "المجلس لم ينطلق إلا بعد توفر القاعدة الاساسية لبناء البنية التحتية الفنية والقانونية لنظم المدفوعات في العراق".

وبين اسماعيل، أن "المجلس سيكون الدليل الذي يقيم ويراقب نظم المدفوعات من خلال مشاركة الرؤى والمقترحات من قبل اعضاء المجلس".

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