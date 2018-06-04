الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يتفقان على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن في منبج السورية
2018/06/04 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يتفقان على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن في منبج السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/04 | 17:50.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يتفقان على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن في منبج السورية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يتفقان على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن في منبج السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لوفرين: صلاح سيقود مصر في كأس العالم
⋙ سيرينا تعلن انسحابها من مواجهة شارابوفا بسبب الإصابة
⋙ محمد صلاح ضمن تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم رغم الإصابة
⋙ حقيقة ترك زيدان أموال ضخمة لدى ريال مدريد …كل مايقال بعيدا عن الصحة !
⋙ مدرب وطني الطائرة يستدعي 21 لاعباً استعداداً للاستحقاق الآسيوي والعربي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. الديوانية تودع رز العنبر الى اجل غير معلوم!!
⋙ بالفيديو... مغامر يركب أمواج البحر بطريقة غريبة!
⋙ بالصور.. لوحات فنية مميزة على جدران مرقد أمير المؤمنين {ع} بذكرى استشهاده
الأكثر شيوعا