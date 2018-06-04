2018/06/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يتفقان على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن في منبج السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/04 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.

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