الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


منتخب السلة الوطني يواجه انغولا والاردن والكويت
2018/06/04 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع يشارك المنتخب الوطني بكرة السلة في البطولة الودية التحضيرية للجولة الاخيرة من تصفيات كاس العالم والتي تنطلق في مدينة اسطنبول التركية في 15 من الشهر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات.

ونقل بيان للاتحاد عن الامين المالي لاتحاد اللعبة مهند عبد الستار قوله  ان البطولة تجري على هامش تحضيرات المنتخبات الثمانية لتصفيات كاس العالم […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/06/صورة-السلة-270x300

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب السلة الوطني يواجه انغولا والاردن والكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب السلة الوطني يواجه انغولا والاردن والكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لوفرين: صلاح سيقود مصر في كأس العالم
⋙ سيرينا تعلن انسحابها من مواجهة شارابوفا بسبب الإصابة
⋙ محمد صلاح ضمن تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم رغم الإصابة
⋙ حقيقة ترك زيدان أموال ضخمة لدى ريال مدريد …كل مايقال بعيدا عن الصحة !
⋙ مدرب وطني الطائرة يستدعي 21 لاعباً استعداداً للاستحقاق الآسيوي والعربي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. الديوانية تودع رز العنبر الى اجل غير معلوم!!
⋙ بالفيديو... مغامر يركب أمواج البحر بطريقة غريبة!
⋙ بالصور.. لوحات فنية مميزة على جدران مرقد أمير المؤمنين {ع} بذكرى استشهاده
الأكثر شيوعا