منتخب السلة الوطني يواجه انغولا والاردن والكويت

2018/06/04 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع يشارك المنتخب الوطني بكرة السلة في البطولة الودية التحضيرية للجولة الاخيرة من تصفيات كاس العالم والتي تنطلق في مدينة اسطنبول التركية في 15 من الشهر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات.ونقل بيان للاتحاد عن الامين المالي لاتحاد اللعبة مهند عبد الستار قوله ان البطولة تجري على هامش تحضيرات المنتخبات الثمانية لتصفيات كاس العالم […]

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