وزيرة الهجرة امام لجنة القوي العاملة بالبرلمان : تضافر الجهود الحكومية لحل أزمة إجازات العاملين المصريين بالخارج

2018/06/04 | 17:56

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حضرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستعراض ما تم في مشكلة مد فترة إجازات العاملين المصريين بالخارج، وذلك بناء على دعوة من اللجنة.

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لبحث هذا الملف مكونة من وزيرة الهجرة واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثل عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقالت إن اللجنة توصلت خلال اجتماعها، إلى توصيات إيجابية لصالح المواطنين ولا تتعارض مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن ثم تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث اصدر توجيه بقيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمراجعة مدى دستورية قرار اللجنة.

كما عرضت الوزيرة كافة الآراء المؤيدة والمعارضة حول مشكلة مد إجازات العاملين بالخارج، و استعرضت الكتاب الرسمي لوزير التنمية المحلية لكافة المحافظين بشأن مد إجازات العاملين بالخارج لتاريخ 1-1-2019.

وبعد الاستماع لوزيرة الهجرة، أصدرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان عددا من التوصيات أولها مخاطبة وزير التنمية المحلية لمد الإجازة لتاريخ 1-7-2019 مراعاة لظروف أبناء العاملين المصريين بالخارج التعليمية، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة مشكلة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان لدراسة مشروع وزارة الهجرة الخاص بالإجازات.

وأشارت “مكرم” لتلقي وزارة الهجرة مئات الشكاوى من المصريين العاملين بالخارج، وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمد مهلة التجديد لعام إضافي لإجازات العاملين بالخارج، والتنسيق مع كافة الجهات لتلبية احتياجات المصريين بالخارج الخاصة بهذا الجانب.

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي انعقد الخميس الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠١٨، بتشكيل لجنة برئاسة سيادته وتضم وزارات الهجرة والتنمية المحلية والتخطيط والقوى العاملة، لبحث الضوابط التي يمكن أن تحل بها أزمة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج والذين اقترب موعد انتهاء إجازاتهم ولم يجدد لهم.

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