انطلاق مراسم احياء الذكري السنوية الـ29 لرحيل الامام الخميني(رض)

2018/06/04 | 17:56

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واحتشدت الجموع المعزية قبل ساعات من بدء المراسم في رواق المرقد الطاهر و خارجه وبدأت المراسم بتلاوة ايات من القرآن الكريم.ويغطي مراسم احياء ذكري رحيل الامام الخميني (ره) عدد كبير من المراسلين والمصورين الاجانب الي جانب المراسلين المحليين.انتهي**1110**س.ر

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