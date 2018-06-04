الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


المنافذ الحدودية: مافيات تمنع التجار من استلام بضائعهم واحالة 297 مخالفة للقضاء
2018/06/04 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   الرشيد نيوز/ بغداد اعلنت هيأ المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، احالة 297 مخالفة للقضاء شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، مبينة منع دخول اي شخص للمنافذ البحرية لايملك وكالة اخراج كمركي غير مرخصة رسمياً.

  يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: مافيات تمنع التجار من استلام بضائعهم واحالة 297 مخالفة للقضاء) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: مافيات تمنع التجار من استلام بضائعهم واحالة 297 مخالفة للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد... هبوط طائرة وسط طريق عام مزدحم في كاليفورنيا
⋙ العثور على 1300 جثة لعناصر داعش بالموصل
⋙ تحالف سائرون: سنعلن تشكيل الكتلة الأكبر خلال الأيام المقبلة
⋙ قطر حول "إس-400": المفاوضات تجري مع روسيا ولا دخل للسعودية
⋙ تحليل دم يكشف 10 أنواع من السرطان في مرحلة مبكرة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: عودة لعبة “المحيبس” الى الموصل
⋙ بالفيديو .. الديوانية تودع رز العنبر الى اجل غير معلوم!!
⋙ شاهد بالصور.. موقع معركة “بدر” بعد مرور 14 قرناً على وقوعها
الأكثر شيوعا