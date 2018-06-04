المنافذ الحدودية: مافيات تمنع التجار من استلام بضائعهم واحالة 297 مخالفة للقضاء

2018/06/04 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد اعلنت هيأ المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، احالة 297 مخالفة للقضاء شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، مبينة منع دخول اي شخص للمنافذ البحرية لايملك وكالة اخراج كمركي غير مرخصة رسمياً.يتبع..

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