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العلاق يناقش مع البنك الدولي سبل النهوض بقطاع الإسكان
2018/06/04 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع ناقش الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اليوم الاثنين مع البنك الدولي، سبل النهوض بقطاع الإسكان.

وذكرت الامانة العامة في بيان” تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ، ان العلاق ترأس اجتماعا حضره المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق […]

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