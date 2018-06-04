جريحان بانفجار عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد

2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بجرح اثنين من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال صناعية في قضاء التاجي شمالي بغداد”.

واضاف ان “الانفجار اسفر عن اصابة اثنين من المدنيين بجروح مختلفة، نقلا على اثرها الى اقرب مشفى لتلقي العلاج”.

واوضح ان “القوات الامنية فرضت طوقاً واجراءات مشددة في القضاء المذكور لتلافي حدوث خروق امنية اخرى”.

وكانت منطقة الحسينية شمالي بغداد قد شهدت يوم امس، انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي، ما اسفر عن اصابة 4 مدنيين بجروح طفيفة.



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