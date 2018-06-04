اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شمالي بغداد

2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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