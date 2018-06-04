نائب: مشروع البرلمان هو اعادة العد والفرز اليدوي وليس الغاء الانتخابات

2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن حركة التغيير، هوشيار عبدالله، اليوم لاثنين، صعوبة الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان مشروع البرلمان الذي يحاول تمريره الاربعاء المقبل، يتضمن اعادة العد والفرز اليدوي للاصوات.

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وقال عبد الله لـ"الغد برس"، ان "البرلمان لم يطلب في مشروع القرار الذي يحاول تمريره يوم الاربعاء المقبل الغاء نتائج الانتخابات، بل يتضمن اعادة العد والفرز اليدوي للاصوات في عموم العراق بنسبة 100%، والغاء نتائج التصويت المشروط والخاص وتصويت الخارج".واضاف عبدالله انه "من المؤمل اكتمال النصاب في جلسة الأربعاء المقبل"، مؤكدا "صعوبة الغاء النتائج وذلك بسبب معارضة الكتل والأحزاب التي زورت في الانتخابات". واوضح ان "الغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف اعمال وحكومة طوارىء واجراء الانتخابات في وقت لاحق، افضل بكثير من تشكيل حكومة على اساس التزوير".وبين عبد الله ان "برهم صالح في بغداد، والغاية من الزيارة استرداد اصواتنا التي سرقت في الانتخابات، والبحث مع الاحزاب العراقية سبل تعديل مسار العملية الانتخابية".

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