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ميركل ونتنياهو يتفقان على أن أنشطة إيران مصدر قلق لإسرائيل
2018/06/04 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها اتفقت مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال اجتماع اليوم الإثنين على أن أنشطة إيران في الشرق الأوسط مصدر قلق خاصة لأمن إسرائيل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بعد لقائهما في برلين، «نتفق على أن قضية النفوذ الإيراني في المنطقة يبعث على القلق خاصة فيما يتعلق بأمن إسرائيل».

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