ميسي: لست الافضل في العالم

2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الاسباني انه ليس افضل لاعب في العالم.

وقال ميسي في حوار مع مجلة "PAPER"، "أنا لا أرى نفسي أفضل لاعب.



أعتقد أنني لاعب كرة قدم أكثر.



عندما ندخل أرض الملعب، وتبدأ المباراة الجميع يصبح متساويا".

وبشأن استعدادات الأرجنتين للمونديال، قال: "سيكون من المهم العمل بشكل جيد بفترة الإعداد؛ لأننا بالتصفيات كنا نقاتل حتى النهاية، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للتحضير".

وأضاف النجم الارجنتيني: "يجب أن نصبح أقوى كفريق، ليكون بإمكاننا منافسة منتخبات بمستوى فرنسا، وألمانيا، والبرازيل، أو إسبانيا".

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