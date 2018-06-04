أردوغان يُصعد خطابه المائي تجاه العراق

2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز في بغداد اليوم ملف المياه وما سببه من أضرار وقلق نظرا للأهمية الاستثنائية لهذا الملف.وأشار إلى علاقات الصداقة والجيرة وما تتطلبه من تعاون وتفاهم يصب في مصلحة البلدين والشعبين.وشدد على أن حق الحصول على المياه حق طبيعي ولابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة.وحمل النجيفي السفير رسالة شفوية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول موضوع المياه والرغبة في تجاوز أية مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان.ومن جانبه قدم السفير شرحا مفصلا حول التطورات المتعلقة بسد أليسو التركي وتأكيد السفير بأن بلاده لا تريد أن تتسب بالضرر للجانب العراقي.كما تضمن الاجتماع مناقشة الوضع السياسي وطبيعة التحالفات والمباحثات التي أعقبت الانتخابات التشريعية الاخيرة حيث اشار النجيفي بأنه ليس من المطلوب تجميع السنة في كتلة واحدة ولابد من الانتقال إلى الفضاء الوطني..مؤكدًا أنّ تحالف قرار العراقي الذي يترأسه منفتح على مباحثات ومناقشات واتفاقات مع مختلف القوائم الفائزة في الانتخابات ضمن رؤية قوامها المنهج الوطني وتحقيق ارادة المواطن العراقي بحسب قوله.واليوم قال مدير سد الموصل المهندس رياض عزالدين ان "مستويات المياه المخزونة في السد انخفضت إلى 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب".وأضاف أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي حيث تصل إلى نحو 390 مترا مكعبا في الثانية مقارنة مع 700 متر مكعب بالثانية العام الماضي..محذرا من ان تشغيل سد إليسو وسدود أخرى في تركيا سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه إلى سد الموصل ونهر دجلة داخل الاراضي العراقية.

أردوغان ينتقد قادة العراق ومحتجون عراقيون يهاجمونهومن جهته كشف الرئيس التركي، أن تركيا كانت قد أبلغت السلطات العراقية قبل 10 سنوات بضرورة تخزين المياه مستدركا بالقول "لكن المسؤولين العراقيين ليس لهم أذن صاغية".وأشار اليوم إلى إن قرار ملء سد إليسو التركي على نهر دجلة "لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق أن يحترم رأينا ومصلحة شعبنا".



وأوضح أردوغان في تصريح صحفي، إنه حين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شيء إلى طبيعته..



وقال "نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات".وأضاف "أبلغنا العراق قبل 10 سنوات وقلنا لهم خزّنوا المياه وأنشئوا السدود لبلدكم ولشعبكم..



لماذا المياه تهدر في الخليج بدون فائدة؟ ولكن حكام العراق لم يفعلوا شيئاً وليس لهم إذن صاغية".واعتبر أن سد إليسو سوف يجعل مناطق جنوب شرق تركيا اكبر المناطق الزراعية والسياحية ولتوليد الكهرباء في أوربا وسيجلب المستثمرين إلى بلاده.وردا على ذلك فقد نظم عشرات العراقيين اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية وسط بغداد احتجاجاً على بدء ملء سد أليسو التركي وتسببه بانخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة.ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي"..



و"لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة"..



و"أردوغان الزم حدودك أردوغان افتح سدودك" كما نقلت وسائل اعلام محلية.وخلال الايام الثلاثة الاخيرة بدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أردوغان يُصعد خطابه المائي تجاه العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أردوغان يُصعد خطابه المائي تجاه العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).