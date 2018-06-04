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سلة الوطني تواجه أنغولا والأردن والكويت تحضيراً لتصفيات المونديال
2018/06/04 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديشارك المنتخب الوطني بكرة السلة في البطولة الودية التحضيرية للجولة الأخيرة من تصفيات كاس العالم والتي تنطلق في مدينة إسطنبول التركية في 15 من الشهر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات.ولفت عبد الستار، إلى إن "البطولة ستنطلق في 15 من الشهر الحالي في إسطنبول، إذ أوقعتنا القرعة إلى جانب منتخبات أنغولا ذات التصنيف ( 37 ) عالمياً، والأردن بـ ( 46 ) والعراق بـ ( 79 ) والكويت ( 127 )، أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات ايران بالتصنيف ( 24 ) عالميا والكاميرون ( 65 ) وأوغندا ( 90 ) والبحرين ( 107 ) ، مبينا أن "منتخبنا الوطني سيواجه الأردن في اليوم الأول فيما تلتقي الكاميرون أوغندا وأنغولا مع الكويت ايران مع البحرين، وفي اليوم التالي يلعب منتخبنا مع أنغولا والبحرين مع الكاميرون والكويت مع الأردن وأوغندا مع ايران ، ويختتم منتخبنا مباريات الجولة الأولى بمواجهة الكويت في 17 من الشهر الحالي ، وتلاعب أوغندا البحرين وايران مع الكاميرون والأردن مع أنغولا".

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