2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ الجدل لن ينتهي أبدا عن ماحدث لحارس ليفربول كاريوس وتسببه بخطئين تاريخيين جعلا ريال مدريد يتوج بدوري أبطال اوروبا على حساب الريدز وسوف نستعرض في هذا التقرير أبرز ماقيل عن كاريوس في الساعات المقبلة الأخيرة.

1_بحسب ال ESPN فإن كاريوس خضع لفحوصات طبية في الولايات المتحدة الامريكية حيث توجد مخاوف من اصابته برضوض بالجمجمة بعد احتكاك راموس معه.

2_ من شاهد اللقطة سيتأكد بسهولة إن ضربة راموس كانت خفيفة تكاد لاتذكر وبعدها قام كاريوس من مكانه ولم نرى أي تأثر على كاريوس…راموس أخطأ وقتها وكان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء ولكن هنا نتحدث عن الأثر الطبي.

3_ من يكره ريال مدريد سيروج على إن كاريوس بسبب الإرتجاح تلقى الهدفين من بنزيمة ومن بيل وكئنه لم يتصدى لتسديدة إيسكو الخطيرة بعدها.

4_الشبكة الأمريكية أكدت بأن كاريوس سليم معافى من الضربة …وكئن هذه الضربة تحتاج لفحوصات طبية من الأساس.

5_ كاريوس توتر وعانى من أزمة ثقة وهذا واضح …هو ظهر بمستوى جيد في الشوط الأول ولكنه لم يستطيع بسبب فقدان التركيز أن يكمل الشوط الثاني بنفس المستوى لكن أن يتحدث البعض عن إنه تعرض لإصابة تسببت في أن ينتصر ريال مدريد بصورة غير أخلاقية أو يقال كما قيل أيضا إنه تلقى رشوة ب80 مليون يورو لتفويت المباراة ( من يحقق دوري أبطال أوروبا يحصل على 60 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي ) قيمة الرشوة أكبر من قيمة البطولة …خزعبلات أطلقها حاقدون وصدقها سذج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنكشفت الحقيقة … ريال مدريد كسب دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول لأسباب غير أخلاقية !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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