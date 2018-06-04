2018/06/04 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفراعنة بعد الإعلان عن الأسماء النهائية المشاركة في كأس العالم.

وتواجد النني في قائمة منتخب مصر المكونة من 23 لاعبًا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، حيث لاقى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة انتقادات بسبب تواجد مهاجم واحد فقط في القائمة.

وقال النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من اليوم الأول وإحنا مع بعض إيد واحدة سواء في فوزنا أو خسارتنا كان دايمًا هدفنا هو بلدنا، عمرنا ما ركزنا مين الأساسي أو الإحتياطي مين موجود أو مش موجود لأن إحنا من البداية إتعاهدنا كلنا نكون رجل واحد".



مواد متعلقة جلسة بين إيمري وفيلايني تحسم انضمامه إلى أرسنال فيديو - شاهد ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد بيرو 30 لاعبا من الدوري السعودي للمحترفين يشاركون في كأس العالم بروسيا كأس العالم 2018 | نتائج المباريات التحضيرية لمصر، البرازيل وأكبر منتخبات المونديال

وأتم لاعب وسط أرسنال حديثه: "وجودكوا في ظهرنا هيشجعنا"، مطالبًا الجماهير المصرية مساندة لاعبي المنتخب في مرحلة هامة.

من اليوم الأول وإحنا مع بعض إيد واحدة سواء في فوزنا او خسارتنا كان دايماً هدفنا هو بلدنا عمرنا ما ركزنا مين الأساسي او الإحتياطي مين موجود أو مش موجود لأن إحنا من البداية إتعاهدنا كلنا نكون راجل واحد🙏🏻🙏🏻وجودكوا في ظهرنا هيشجعنا💪🏼💪🏼

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 4, 2018ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال، بجانب كلًا من روسيا "البلد المضيف"، والسعودية وأوروجواي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النني: تعاهدنا من البداية أن نكون رجلًا واحدًا) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النني: تعاهدنا من البداية أن نكون رجلًا واحدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).