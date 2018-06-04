الشيخ وضاح الصديد باقي في مكانه المناسب

2018/06/04 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 7:12 م

الأمانة العامة لائتلاف القوى السنية العراقية لازال متمسك بامينه العام الشيخ وضاح الصديد وبعض المواقع الصفراء تنشر بيانا مزورا…..!!

بسم الله الرحمن الرحيملَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّـهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾” إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و أولئك هم الكاذبون”

بيان تكذيب

في فصل جديد من فصول الهجوم ومحاولات تشويه الحقائق، تداولت بعض المواقع الغير الرسمية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً يزعمون أنه صادر عن ائتلاف القوى السنية العراقية، وقد تضمن الكثير من الأكاذيب المنسوبة إلى قيادة الائتلاف لا سيما منصب الأمين العام المتمثل بالشيخ وضاح مالك الصديد شخصياً.ان هذه الازمات المفتعلة والمصطنعة والمختلقة الغير الصادقة.



جاءت وليدة تخمين وزعم وادعاء نسجه خيال مُحرر الخبر دون أصل له أو سند عليه قاصداً بذلك إحداث الإثارة وإشاعة القلاقل والتي لا يمكن أن تطال هذا الصرح الشامخ.ونحن إذ نكذب صدور مثل هذا البيان عن ائتلاف القوى السنية العراقية جملة وتفصيلاً فإننا في الوقت نفسه نعزز وبصوت واحد وحدتنا الوطنية ونبعد كل الأصوات الشاذة عنا والتي تحاول أن تستهدف ترابطنا وإثارة الفتن بيننا، وبياناً للحقيقة وللتاريخ نقول:1.



لم يصدر هذا البيان جملة وتفصيلاً عن أي جهة تابعة لائتلاف القوى السنية العراقية إنما هو مجهول المصدر.2.



مجرد وضع شعار واسم الائتلاف لا يكفي لمنح البيان الكاذب التوثيق الصحيح والمصداقية ليكون صادراً عن الائتلاف، فضلاً عن وجود ختم أو توقيع أو حتى رقم أو عدد أو تاريخ له.3.



جميع ما يصدر من بيانات تابعة لائتلاف القوى السنية العراقية إنما ينشر حصراً في الموقع الرسمي للائتلاف على الرابط التالي فقط: www.foiraq.com لا غير وأي موقع أو صفحة أخرى تعتبر باطلة ما لم يتم توثيقها بالموقع الرسمي المذكور حصراً.4.



ما ذكر فيه من معلومات غير دقيقة وطعنات بقيادة الائتلاف وبأسلوب ركيك جداً عار عن الأدلة الواقعية ما هو إلا دليل على أن من كتبه ونشره لا يبتغي من ورائه إصلاحاً أو بيانا للحق وللحقيقة أو حتى توجيه نصيحة صادقة.



وينبغي تجاهل مثل هذه الكتابات التي تؤكد أن من يقف ورائه جهات مأجورة تبتغي زرع الفتنة لا أكثر.5.



من كتب هذا البيان التافه لم ينظر بعين الإنصاف إلى أن دخولنا في العملية السياسية ما كان إلا لإنصاف أهلنا المستضعفين المظلومين في العراق والسعي لاسترجاع حقوقهم المسلوبة وتحقيق مصالحهم بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.وأخيراً..



نذكركم يا من تريدون شق الصفوف اننا كمسلمين وطنيون عراقيون نعمل من خلال ما يمليه علينا واجبنا وضميرنا الوطني تجاه شعبنا المظلوم ولن نقف مكتوفي الايدي ونحن نشاهد بأم اعيننا عراقنا يُسلب ويُنهب والمواطن العراقي يُداس ويُسحق، لقد تحولت بلادنا الى ساحة صراع ملتهبة، تتقاطع على أرضها وتتصادم مصالح واستراتيجيات اقليمية ودولية، تتشابك مع الوضع الداخلي وتحاول دفع الأوضاع باتجاهات بعيدة عن مصالح الشعب وتطلعاته لإعادة الأمن والاستقرار، ولاستكمال سيادته على أرضه وثرواته، وتحقيق البديل الديمقراطي، والاسراع بعملية إعادة البناء الشاملة.



وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تحتدم فيها التناقضات ويشتد الصراع حول الوجهة اللاحقة للتطور تبرز الحاجة ايضا، وأكثر من أي وقت للوقوف مع شعبنا واهلنا.(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )

الأمانة العامة لائتلاف القوى السنية العراقية الأحد الثامن عشر من شهر رمضان عام 1439 هجرية الموافق الثالث من شهر حزيران عام 2018 ميلادية

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