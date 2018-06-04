العملات الإلكترونية تخسر 19 مليار دولار.. و

2018/06/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيم الاتجاه الهابط على سوق العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل خسائر بمقدار 19 مليار دولار في 24 ساعة تقريباً.

وبحلول الساعة 3:16 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية 336.1 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية تبلغ 354.9 مليار دولار خلال تعاملات أمس ما يعني أن خسائرها تسجل 19 مليار دولار تقريباً.

وخلال نفس الفترة، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.1% إلى 7492.9 دولار في حين سجلت عملة "الإيثريوم" هبوطا قدره 5.5% لتسجل 587.2 دولار.

كما انخفضت عملة "الريبل" بنحو 3.2% إلى 0.6488 دولار فيما شهدت عملة "البيتكوين كاش" خسائرها قدرها 5.9% لتهبط لمستوى 1102.9 دولار.

وحلت الخسائر الأكبر في خامس أكبر عملة افتراضية والتي تجاوزت 10% لتتراجع إلى مستوى 13.5 دولار.

وكان رئيس شركة بريطانية وجه انتقادات للسوق الرقمي معتبراً أن الجنيه المصري أكثر فائدة من العملات الإلكترونية.

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