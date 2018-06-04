مواعيد الجولة الـ30 للدوري العراقي الممتاز

2018/06/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مواعيد جديدة لمباريات الجولة الـ30، من الدوري الممتاز.‏ وقال مدير اللجنة، شهاب أحمد، ان “الجولة ستنطلق الأربعاء المقبل بمواجهتين، الأولى تجمع زاخو بأمانة بغداد، على ملعب دلال، فيما يستضيف ملعب ‏كربلاء الدولي، مواجهة صاحب الأرض، مع الصناعات ‏الكهربائية”.‏ وتابع: “سيشهد يوم الخميس، إقامة […]

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