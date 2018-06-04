2018/06/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يعلق على التواجد الأمريكي في نينوى

بغداد/..



علق الحشد الشعبي، الأثنين، على تواجد قوات عسكرية في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الحشد – المحور الشمالي علي الحسيني لـ"عين العراق نيوز"، ان "الانباء التي روجت الى وجود قوات امريكية في سنجار غير دقيقة"، مبينا انه "الى هذه اللحظة لم تصل الينا اي معلومات رسمية مؤكدة عن وجود اي قوة أجنبية في سنجار".

وأضاف الحسيني انه "هذا صحة هذه الانباء، فنحن نرفض اي تواجد اجنبي على الاراضي العراقية، والوضع الامني مستقر بجهود القوات الامنية العراقية والحشد، واي تواجد اجنبي، قد ينعكس سلبيا على الواقع الأمني".

وكان المتحدث باسم العشائر العربية قي المناطق المتنازع عليها، مزاحم الحويت قد اكد في وقت سابق، تواجد القوات الأميركية في منطقتين تابعتين لـقضاء سنجار، في محافظة نينوى.انتهى5

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