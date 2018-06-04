الحكيم يؤكد أهمية تفعيل القوانين الدولية تجاه دول الجوار لتوفير المياه

2018/06/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اهمية تفعيل القوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه.

وشدد الحكيم خلال لقائه وزير الموارد المائية حسن الجنابي على معالجة الازمة بإجراءات سريعة لضمان حصة عادلة للعراق، مؤكدا دعم جهود وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة للضغط على دول الجوار لتوفير حصة العراق، بالإضافة الى توفير التخصيصات اللازمة واقامة المشاريع وتوفير مياه الشرب والزراعة ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية.

ودعا الحكيم الى اقامة مشاريع التبطين والارواء لتلافي الهدر مع اهمية ضمان حصة البصرة من مياه الشرب واكمال مشروع ماء البصرة الكبير ومشاريع شط العرب لمنع تسرب الماء للخليج.

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