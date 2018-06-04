الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الحكيم يؤكد أهمية تفعيل القوانين الدولية تجاه دول الجوار لتوفير المياه
2018/06/04 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اهمية تفعيل القوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه.

وشدد الحكيم خلال لقائه وزير الموارد المائية حسن الجنابي على معالجة الازمة بإجراءات سريعة لضمان حصة عادلة للعراق، مؤكدا دعم جهود وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة للضغط على دول الجوار لتوفير حصة العراق، بالإضافة الى توفير التخصيصات اللازمة واقامة المشاريع وتوفير مياه الشرب والزراعة ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية.

ودعا الحكيم الى اقامة مشاريع التبطين والارواء لتلافي الهدر مع اهمية ضمان حصة البصرة من مياه الشرب واكمال مشروع ماء البصرة الكبير ومشاريع شط العرب لمنع تسرب الماء للخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد أهمية تفعيل القوانين الدولية تجاه دول الجوار لتوفير المياه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد أهمية تفعيل القوانين الدولية تجاه دول الجوار لتوفير المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).


كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد... هبوط طائرة وسط طريق عام مزدحم في كاليفورنيا
⋙ العثور على 1300 جثة لعناصر داعش بالموصل
⋙ تحالف سائرون: سنعلن تشكيل الكتلة الأكبر خلال الأيام المقبلة
⋙ قطر حول "إس-400": المفاوضات تجري مع روسيا ولا دخل للسعودية
⋙ تحليل دم يكشف 10 أنواع من السرطان في مرحلة مبكرة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: عودة لعبة “المحيبس” الى الموصل
⋙ بالفيديو .. الديوانية تودع رز العنبر الى اجل غير معلوم!!
⋙ شاهد بالصور.. موقع معركة “بدر” بعد مرور 14 قرناً على وقوعها
الأكثر شيوعا