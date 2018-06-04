2018/06/04 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة شخصين اثر تفجير عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال صناعية بقضاء التاجي، انفجرت اليوم ما اسفر عن اصابة شخصين بجروح مختلفة".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واشار المصدر الى ان "القوات الامنية طوقت مكان الانفجار ومنعت المدنيين من الاقتراب منه خشية استهدافهم بتفجيرات ارهابية اخرى"، لافتا الى ان "القوات سمحت لسيارات الاسعاف بالمرور بغية نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".يذكر ان العاصمة بغداد تشهد، في الآونة الاخيرة، استقرارا امنيا ملحوظا، الا ان هذا الاستقرار يتعرض في بعض الاحيان الى التعكير عن طريق عبوات ناسفة وعمليات قتل منظمة اضافة الى العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة شخصين بتفجير عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة شخصين بتفجير عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).