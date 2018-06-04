مجلس واسط يقرر تعطيل الدوام بعد غد الاربعاء

2018/06/04 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ واسطأعلن مجلس محافظة واسط، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاربعاء المقبل بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي (ع).يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، وهو أول الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية، والذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة بالسيف من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.

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