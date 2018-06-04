شركتان صينيتان تتولى تطوير حقول حدودية في العراق

2018/06/04 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقعت وزارة النفط، بالأحرف الأولى، اليوم الاثنين، ثلاث عقود جديدة لتطوير وتأهيل الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الحدودية مع شركتين صينيتين.وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي ان "الوزارة وقعت اليوم ثلاث عقود مع شركتين صينيتن وبالامس وقعت ثلاث عقود اخرى مع شركة اماراتية ، ولدينا خطط طموحة لتطوير هذه الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية" مضيفا "اننا سنعمل على تطوير المتبقي من الحقول الحدودية والبالغ عددها خمسة في القريب العاجل" مشيرا الى انه "من المؤمل ان يصل معدل الانتاج من الحقول الستة الى 500 الف برميل باليوم في المستقبل".وأضاف، ان "الوزارة تأمل من الشركات الموقعة على العقود الستة ان تضع الخطط اللازمة لتطوير وزيادة معدلات الانتاج وفق المدد الزمنية المحددة في العقود المبرمة ، فضلا عن قيام الشركات بتنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية والاعتماد على تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 95%".واوضح اللعيبي، ان "هذه العقود لاتتضارب مع عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار بشان الحقول الحدودية المشتركة".من جانبه قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبدالمهدي العميدي ان "الوزارة وقعت مع شركة {GEO – JADE} الصينية عقدين لتطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية والحقول في {نفط خانة} بمحافظة ديالى و{الحويزة} في محافظة ميسان، بالاضافة الى توقيع عقد مع شركة {UEG} الصينية لتطوير الرقعة الاستكشافية حقول {السندباد} في محافظة البصرة".وأشار الى، ان "الوزارة ستقوم بارسال العقود الستة الموقعة مع الشركات الاسبوع القادم الى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة".وعبر {هنري سو} ممثل عن شركة {GEO – JADE} الصينية عن سعادة شركته بالعمل مع وزارة النفط لأول مرة، وانها ستبذل جهودا كبيرة للالتزام ببنود العقد وتنفيذها بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين".وقال {شانك وي} الممثل عن شركة {UEG} "نحن سعداء لتوقيع العقد، وان شركته تسعى لتطوير علاقات العمل مع الوزارة في مجالات جديدة".انتهى

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