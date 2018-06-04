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مصرف الرشيد يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين للشهر الحالي
2018/06/04 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين للشهر الحالي.

وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مصرف الرشيد بدأ بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين للشهر الحالي عبر فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني”.

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