2018/06/04 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الأمين المالي لاتحاد اللعبة مهند عبد الستار في بيان تلقت الغدير نسخة منه :"إن البطولة تجري على هامش تحضيرات المنتخبات الثمانية لتصفيات كاس العالم"، مشيرا إلى "أن الفرق التي ستشارك متفاوتة المستوى ومن مدارس آسيوية وأفريقية"، مؤكدا "أن هذه المباريات ستكون خير إعداد للمنتخب قبل لقائيه في النافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم".ولفت عبد الستار، إلى "إن البطولة ستنطلق في 15 من الشهر الحالي في إسطنبول، إذ أوقعتنا القرعة إلى جانب منتخبات أنغولا ذات التصنيف ( 37 ) عالمياً، والأردن بـ ( 46 ) والعراق بـ ( 79 ) والكويت ( 127 )، أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات ايران بالتصنيف ( 24 ) عالميا والكاميرون ( 65 ) وأوغندا ( 90 ) والبحرين ( 107 ).مبينا "أن منتخبنا الوطني سيواجه الأردن في اليوم الأول فيما تلتقي الكاميرون أوغندا وأنغولا مع الكويت ايران مع البحرين، وفي اليوم التالي يلعب منتخبنا مع أنغولا والبحرين مع الكاميرون والكويت مع الأردن وأوغندا مع ايران ، ويختتم منتخبنا مباريات الجولة الأولى بمواجهة الكويت في 17 من الشهر الحالي ، وتلاعب أوغندا البحرين وايران مع الكاميرون والأردن مع أنغولا".وكان منتخبنا قد دخل معسكرا تدريبيا في مدينة سكاريا التركية مطلع الشهر الحالي يستمر حتى 14 من الشهر الحالي ، بعدها ينتقل الى اسطنبول للمشاركة في البطولة الودية ، ثم يتوجه في 27 من هذا الشهر الى الدوحة ليلتقي كازاخستان في 29 من الشهر نفسه، بعدها يلتقي قطر في الثاني من تموز المقبل.يشار الى ان منتخبنا يحتل المركز الرابع في مجموعته التي تتصدرها ايران وكازاخستان ولكل منهما سبع نقاط، وتحتل قطر المركز الثالث بـ 5 نقاط والعراق رابعا بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة.انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني لكرة السلة يواجه 3 منتخبات تحضيراً للجولة الأخيرة من تصفيات كاس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني لكرة السلة يواجه 3 منتخبات تحضيراً للجولة الأخيرة من تصفيات كاس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).