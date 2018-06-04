2018/06/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على 1300 جثة لعناصر داعش بالموصل04 Jun,2018عثرت القوات العراقية على 1300 جثة تعود لعناصر عصابة داعش الارهابية في الموصل منذ تحريرها العام الماضي.وقال العميد في قوات الجيش بالموصل محمد البجاري ان هذه الجثث البالغة 1300 جثة تعود لعناصر داعش أغلبهم قياديون وعاملون في الحسبة.واضاف ان جثث العناصر الارهابية تم قتلهم على يد القوات العراقية اثناء عمليات التحرير.واوضح المصدر ان القوات العراقية اقدمت على طمر الجثث بعد تخصيص مقابر خاصة بهم بعيدا غرب الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 1300 جثة لعناصر داعش بالموصل) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 1300 جثة لعناصر داعش بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).