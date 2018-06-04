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شاهد... هبوط طائرة وسط طريق عام مزدحم في كاليفورنيا
2018/06/04 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قائدة طائرة من الهبوط بنجاح على طريق عام مزدحم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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