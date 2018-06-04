كوردستان تصدر ردا على تقرير اممي: لما هكذا ياكوبيتش؟

2018/06/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، معلنة ان الاحزاب الرئيسة اعلن عن استعدادها لمراجعة عملية نتائج الانتخابات.

وقال المنظم المكلف الدولي في حكومة الاقليم ديندار زيباري في معرض رده على تقرير كوبيتش بالاشارة الى ان التقرير على مستوى العراق لم يشر الى مساع حكومة الاقليم، مضيفا انه كان من المفترض ان يتضمن التقرير التطرق الى التضحيات التي قدمتها حكومة الاقليم في تحرير قسم كبير من تلك المناطق العراقية التي احتلها تنظيم "داعش" الارهابي، بالاضافة الى تقديم الف و814 ضحية من قوات البيشمركة واصابة اكثر من 10 الاف بجروح.

وجاء في بيان لزيباري ان الانتخابات في اقليم كوردستان جرت في فضاء امن ومستقر وقامت القوات الامنية بحفظ الهدوء والامن الكامل لمراكز ومحطات التصويت، لافتا الى ان نسبة المشاركة في اقليم كوردستان مقارنة بباقي المناطق العراقية كانت اكبر بحيث كانت المشاركة في المناطق العراقية 44.56% .

واضاف ان العملية السياسية في العراق رشح عدد كبير من النساء على القوائم الكوردستانية وحصل كثير منهن على الاصوات، لافتا الى انه في السنوات السابقة بعد سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة العراقية كان التحالف الكوردستاني هو الاول من حيث ارسال النواب من النساء الى بغداد.

وبشأن نتائج الانتخابات اوضح زيباري ان الذي يقال بان عددا من الاحزاب الكوردستانية رحبت بنتائج الانتخابات ليس صحيحا، مضيفا انه من اجل مراجعة نتائج الانتخابات فان الاحزاب الكوردستانية الرئيسة اعلنت عن استعدادها من اجل مراجعتها والاطمئنان من شفافية العملية.

ووجه زيبار انتقاده لمضمون التقرير بالقول ان التقرير لم يتحدث عن المساعي والخطوات التي اتخذتها حكومة الاقليم من اجل مساعدة النازحين واللاجئين الذين قصدوا الاقليم بشكل مناسب ولم يشر التقرير الى المصاعب والحمل الثقيل الذي تحملته حكومة الاقليم وخصوصا من جهة توفير المستلزمات اليومية الخاصة للنازحين، لان حكومة الاقليم تتحمل ضغطا هائلا من جهة الصحة والتربية والتعليم.

وبشأن عقوبة الاعدام التي اشير اليها في التقرير اعلن زيباري ان اقليم كوردستان علقت عقوبة الاعدام بشكل قانوني منذ عام 2008 الا في حدود ضيقة جدا لبعض المشكلات الاجتماعية.

وفي معرض اجابته عما تحدث به التقرير عن المقابر الجماعية في اقليم كوردستان قال زيباري ان موقف الاقليم واضح جدا في انها تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الصدد والاسراع في التحقيق بهذا المجال لان في هذه القضية يشكل الكوردستانيون العدد الاكبر من الضحايا من بين جميع المكونات، مشددا على الامم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بتعوضهم ماديا ومعنويا.

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